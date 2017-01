Was mir Dark Souls über die heutige Spielegeneration beigebracht hat.

Ich bin ein Mitglied der glorreichen Nintendo-Generation. Ich bin mit Spielen aufgewachsen, die hart waren. Die nicht vergeben haben, die jeden Fehler brutal bestraften. Checkpoints? Was ist das? Saves? Gibt es nicht. Guides, Walkthroughs, Cheats? Ohne Magazine nicht vorhanden. Weil ich Contra, Ghosts’n Goblins oder Mega Man gespielt habe, konnte ich über die ganzen, vermeintlich harten Spiele von heute nur lachen. Bis ich mir Dark Souls gekauft habe.

Heutzutage wird dem Spieler von der ersten Sekunde an der Hintern gepudert. Die erste Mission, die ersten Minuten sind fast immer ein Tutorial, es gibt Checkpoints, unbegrenzte Saves und wer mal nicht weiterkommt, schaut auf der entsprechenden Wiki, bei Gamefaqs oder auf den unzähligen anderen Seiten nach, die Guides, Cheats und Tipps bereitstellen. Es ist heute tatsächlich schwierig, ein Spiel nicht zu schaffen. Früher war es genau das Gegenteil. Das Händchenhalten geht inzwischen so weit, dass die Industrie sich deswegen selbst persifliert. Wer den großartigen Blood-Dragon-DLC von Far Cry 3 gespielt hat, wird sicherlich genauso bei dem abstrus-satirischen Tutorial geschmunzelt haben, wie ich. Warum das so ist? Nun, Spiele sind Massenware, anders, als noch vor 20 oder 30 Jahren. Damals richteten sich die Spiele an Fans, Nerds und eine Szene, die ein wenig belächelt wurde. Es war lang noch nicht so weit, dass in jedem Kinderzimmer (oder Wohnzimmer) eine Konsole oder ein PC stand. Heutzutage spielt so gut wieder jeder. Gerade Konsolen wie die Wii sind absolut massentauglich und haben ein Spiele-Portfolio, dass sich explizit an Gelegenheitsspieler richtet.

Als mir vor einigen Monaten ein Kollege täglich in den Ohren lag, ich solle Dark Souls spielen – und er immer wieder sagte: Henning, das ist das schwierigste Spiel, dass es in den letzten Jahren gab, dachte ich immer nur: „Erzähl du nur. Schwierige Spiele gibt es nicht mehr.“ Außerdem hatte ich den Eindruck, dass Dark Souls ein klassisches Hack’n’Slay ist, ein Genre, dem ich noch nie viel abgewinnen konnte. Das Generve ging dann aber so weit, dass ich mir Dark Souls im Steam-Sale gekauft habe. Ich kann’s ja mal probieren, auch wenn ich vermutlich enttäuscht sein werde. Was habe ich mich geirrt.

Auf genauere Details des Spiels will ich garnicht weiter eingehen, es hat schließlich schon fast zwei Jahre auf dem Buckel, es geht viel mehr darum, dass Dark Souls wie eine Mutation, ein Außenseiter in der heutigen Spielelandschaft dasteht. Um das Spiel in wenigen Sätzen zusammen zu fassen, könnte man sagen: Alles will dich töten! Die Umgebung will dich töten, Monsterhorden wollen dich töten, selbst andere Spieler, die irgendwo in der Welt auf ihrem fetten Arsch sitzen, können in dein Spiel kommen und wollen dich – richtig, töten. Natürlich muss man auch bei Dark Souls Abstriche machen. Es hat ein Checkpoint-System (Bonfires) und man kann das Spiel jederzeit beenden und an genau der gleichen Stelle wieder einsteigen. Aber es unterscheidet sich in Sachen Schwierigkeit ganz massiv von den allermeisten Spielen heutzutage. Zu allererst hat es keine verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Es gibt kein easy – normal – hard, wie bei fast allen anderen Spielen. Es ist einfach schwierig. Gerade als Gelegenheitsspieler ist es ungewohnt, nicht erst austesten zu können, wie sehr mich das Spiel fordert. Es ist von der ersten Minute extrem fordernd und bleibt es bis zum bitteren Ende. Es erfordert, dass man sich mit Waffen, Rüstungen, Zaubern und vor allem Gegnern auseinandersetzt. Man muss in diesem Spiel taktisch vorgehen und das macht es eben zu keinem Hack’n Slay. Selbst einfache Trashmobs stellen auch später eine nicht zu unterschätzende Bedrohung dar, ganz zu schweigen von Bossen oder Mini-Bossen. Die Bosse sind eh das Sahnestück des Spiels. Wenn man das erste Mal vor einem Gegner steht, der eine haushohe Axt schwingt und so groß ist, wie ein Turm, stellt man sich unweigerlich die Frage: Das da soll ich besiegen??

Ja, sollst du. Musst du sogar. Und es ist natürlich möglich. Wenn man Dark Souls allerdings ohne Hilfe spielt, ohne Guides (was ich bei einem ersten Playthrough unbedingt empfehle), dann sind die Bosse extrem frustrierend. Man braucht die richtige Ausrüstung, die richtige Waffe, man muss wissen, wann der Boss welche Aktion macht, wann man in Melee-Range gehen kann, wann man zurückbleiben muss. Man muss wissen, gegen welche magischen Attacken man Resistenzen haben muss und genau so, gegen welche Magie der Boss empfindlich ist. Und selbst, wenn man das alles weiß, kann ein Fehler bedeuten: You died, bitte noch einmal versuchen. In dieser Form erinnert Dark Souls eher an ein MMO wie World Of Warcraft, dass eben solche Auseinandersetzung mit den Instanz-Bossen erforderte und weniger an ein Single-Player-Spiel, bei dem man selten wirkliche Taktiken für Bosskämpfe braucht. Bei Dark Souls sind gerade die ersten Bosse ein Filter. Mit wenig Erfahrung und schlechtem Equip stellen sie eine besonders starke Herausforderung dar. Es gibt den berühmt-berüchtigten Capra-Demon, einen der ersten Bosse im Spiel, der wohl für den größten Frust im Spiel sorgt. Im Internet finden sich unzählige Postings, die das ganze Ausmaß zeigen. Spieler, die hundert und mehr Versuche brauchten, ihn zu besiegen, Spieler, die das Spiel aufgegeben haben, weil sie es schlicht und einfach nicht geschafft haben, den Capra-Demon zu besiegen. Man könnte ihn unschön als Noob-Filter bezeichnen. Auch, wenn das Spiel nach diesem Boss etwas einfacher wird, vor allem, weil man natürlich besser wird, besseres Equip besitzt und vertrauter mit dem Spielsystem wird, bleibt es bis zum Schluss eine Herausforderung.

Die PC-Version des Spiels, inklusive des DLC heißt bezeichnender Weise „Prepare To Die-Edition“. Das ist ein schrecklich adäquater Name, denn auf eins kann man sich bei Dark Souls verlassen: Man stirbt. Oft, immer wieder. Das ist schrecklich frustrierend, hat aber auch einen Vorteil: Es gibt kaum ein Spiel, bei dem Erfolg so süß ist, man so erleichtert, stolz und befreit ist, wenn man einen Gegner besiegt hat, an dem man unzählige Male gestorben ist. Auch in diesem Punkt unterscheidet es sich von den meisten anderen Spielen dieser Generation. Wenn man dort Gegner besiegt, dann nimmt man das in der Regel mit einem Schulterzucken zur Kenntnis. Natürlich gibt es auch in anderen Spielen hohe Schwierigkeitsgrade, es gibt Hardcore-, Ranger- oder Extreme-Modes, jedoch bedeutet das auch in diesen Spielen nicht, dass man sich Taktiken aneignen muss oder tief ins Spielsystem eintauchen muss, um Wechselwirkungen, Stärken und Schwächen zu erforschen. In der Regel bedeutet es, dass man entweder mit weniger Mitteln auskommen muss (Weniger Munition, Healthpacks u.ä.) oder, dass die Gegner schlicht mehr HP haben und stärker austeilen. Am eigentlich System ändert sich nichts. Das kann natürlich auch eine ganz eigene Herausforderung sein, in den meisten Fällen kann man aber seinen Spielstil beibehalten oder muss ihn nur minimal anpassen.

Es gibt auch in dieser Hinsicht ausnahmen, diese kommen jedoch oft nicht von Entwicklerseite, sondern aus der Community. Für mod-bare Spiele wie Fallout NV, Skyrim oder Far Cry gibt es ausgezeichnete Mods, die das Spiel massiv schwieriger machen, da sie das System verändern. Das beste Beispiel ist hier ganz sicher Ziggys Far Cry 3-Mod, der dem Spiel viele Features nimmt, die es einfach machen. (Gegner machen mehr Schaden, es gibt keine Mini-Map mehr, man kann Gegner nicht mehr „taggen“, es gibt keine Indikatoren mehr, ob Gegner den Spieler bemerken, man braucht viel mehr XP um aufzusteigen usw.) Das ist natürlich ein Weg, das Spielerlebnis zu verändern, allerdings ist man auf eine Community angewiesen, die solche Mods erstellen kann und auf Entwickler, die entsprechende Tools zur Verfügung stellen. Das ist leider erst bei viel zu wenigen Spielen der Fall.

Sollen wir nun also hoffen, dass wir in die alte Nintendo-Zeit zurückfallen? Nein, ganz sicher nicht. Dazu waren viele der Spiele damals zu frustrierend und auch unfair. Es sollte schlicht und einfach Spiele für jeden Bedarf geben. Solche wie Dark Souls, die extrem fordernd sind und dem Spieler alles abverlangen – und solche, die einfacher sind, die auch Spielern eine realistische Chance bieten, die sich selbst eher als Casuals bezeichnen. Leider befürchte ich, dass die Entwicklung eher in die andere Richtung geht. Inzwischen weiß man, dass die Entwickler von Dark Souls 2 mit dem Gedanken spielen, einen Easy-Mode in ihr Spiel einzufügen. Das wäre in meinen Augen eine Schande.

Dark Souls 2 erscheint (leider erst) März 2014. Hier der Trailer:

http://www.youtube.com/watch?v=LNWfMZk71bw