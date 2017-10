Die 10 Besten Rundenstrategiespiele aller Zeiten

Rundenstrategiespiele haben gegenüber ihren Echtzeitpendants einen Vorteil der mir persönlich sehr entgegenkommt: Zeit. Hier muss man eben nicht seinen sekundengenauen Bauplan einhalten um ja nicht in das Hintertreffen zu geraten sondern kann sich ganz auf Strategie und Taktik konzentrieren. Ich war nie schlecht in Echtzeitspielen aber auch nie der Beste, bei Rundenstrategiespielen sieht dieses anderes aus.

Wie jede Topliste ist sie natürlich rein subjektiv und viele werden empört das ein oder andere Spiel vermissen und mich anflamen was den Spiel xyz so weit oben in der Liste zu suchen hat. Ganz ehrlich, ist mir egal. Was mich natürlich interessiert sind Spiele die ich nicht genannt habe weil ich sie nicht kenne. Also wenn ihr ein Spiel habt was auf jeden Fall in die Top 10 gehört aber nicht aufgeführt ist nennt es in den Kommentaren und ich guck es mir auf jeden Fall an; Ich liebe Rundenstrategie und neues Futter ist genau das was ich brauche..

10. History Line 1914-1918

History Line 1914-1918 (oder auch Great War 1914-1918) war ein historischer Ableger der Battle Isle Serie von Blue Byte. Wie bei Battle Isle gab es einen geteilten Bildschirm auf dem sich die Kontrahenten gegenüberstanden. Um Wartezeiten zu minimieren gestaltete Blue Byte das Spiel so, dass während der eine Spieler seine Befehle zur Bewegung gab der andere Angriffs- und Baubefehle geben konnte.

Aufgabe ist es entweder das gegnerische Hauptquartier zu erobern oder den Feind komplett zu vernichten. Es gibt Depots und Fabriken die man mit Infanterieeinheiten erobern kann um so einen strategischen Vorteil zu erhalten. In Depots gibt es meistens Einheiten die man mit der Einnahme erobert, in Fabriken kann man neue Einheiten produzieren.

9. Master of Magic

Der Spieler startet als unbedeutender Magier und muss versuchen alle anderen Magier der Fantasywelt zu besiegen. Er startet in seiner Heimatstadt in der er neue Zaubersprüche aus einer von fünf verschiedenen Schulen erlernen kann sowie Einheiten und Gebäude errichten. Ähnlich wie in Civilization kann man neue Städte bauen die das eigene Reich vergrößern, baut man sie neben Ressourcen erleichtern diese z.B. das Ausheben neuer Einheiten.

Zusätzlich zu seinen normalen Einheiten die entweder gekauft oder herbeibeschwört worden sind gibt es noch Helden die sich von Zeit zu Zeit dem Spieler anbieten. Helden haben besondere Fähigkeiten und können mit Artefakten ausgerüstet werden. Jede Einheit im Spiel erwirbt Erfahrungspunkte die sie schlagkräftiger werden lassen.

8. Final Fantasy Tactics

Final Fantasy Tactics ist ein überaus umfangreiches Strategiespiel das die gleiche Technik wie Shining Force einsetzt. Der Spieler zieht von Ort zu Ort auf der Weltkarte, kommt es zum Kampf wird ein 3D Schlachtfeld angezeigt auf dem er seine Charaktere positioniert und dann versucht die Gegner zu besiegen. Einheiten erhalten Erfahrungs- und Jobpunkte bei erfolgreichen Aktionen mit denen sie zum einen Stufen aufsteigen (und stärker werden) sowie neue Fertigkeiten der Klasse erlernen können.

7. Jagged Alliance

Jagged Alliance war eines der Spiele die ich überaus gerne mit einem Freund im Lan gespielt habe. Es hat einfach Spass gemacht sich gegenseitig auf den Maps anzugreifen und die besten Charaktere vor dem Freund zu bekommen. Iwan der Russe war zum Beispiel sehr günstig und dabei recht zielsicher. Jeder Spieler kann bis zu acht Charaktere auf der Map platzieren. Jeder Charakter hat Aktionspunkte die er entweder für Bewegung, Angriffe, Öffnen von Gegenständen etc ausgeben kann.

Schleichende Charaktere kommen z.B. schlechter voran haben aber beim Zielen entscheidende Vorteile und treffen demnach besser. Der Spieler konnte sich entscheiden Aktionspunkte aufzubewahren. Sollte dieser Charakter dann während des gegnerischen Zuges einen Gegner sichten wurde der Zug des Gegners unterbrochen und der Spieler konnte dem Charakter Anweisungen geben.

6. UFO: Enemy Unknown

Ein weiteres Meisterwerk von Microprose. Der Spieler übernimmt die Leitung einer Einrichtung die auf das Auftauchen von UFOs reagiert indem sie entweder diese abfängt oder die Landungsstellen untersucht. In der Basis kann der Spieler neue Wissenschaftler und Soldaten sowie Ausrüstung kaufen.

Wird eine Landungsstelle untersucht wechselt das Spiel in eine Art 3D Ansicht in der die Charaktere rundenweise gezogen werden. Sollte es dem Spieler gelingen die Aliens zu besiegen kann er unter Umständen ausserirdische Artefakte finden die untersucht und reproduziert werden können.

5. Warlords

Warlords hat im Multiplayer einfach nur Spass gemacht. Wir haben es teilweise mit 4-5 Freunden gespielt und es war einfach geil. Einzig die Wartezeiten die entstanden sind wenn die anderen Spieler gezogen haben waren nachher unerträglich. Jeder Spieler übernimmt eine Fraktion im Spiel und startet mit einer einzigen Stadt. Es gibt neutrale Städte die man erobern kann. Städte bringen zum einen Einkünfte die man braucht um seine Einheiten zu versorgen und bieten zum anderen die Möglichkeit Einheiten auszuheben.

Dabei unterscheiden sich die Einheiten je nach Stadt und Region. Die Horsemen können zum Beispiel ziemlich gut Reiter rekrutieren. In manchen Gegenden gibt es spezielle Einheiten wie Drachen die man einige Runden rekrutieren muss aber dafür besonders stark sind.

4. Fallout

Das abgefahrene Szenario von Fallout läßt mich heute noch schmunzeln. Als Überlebender eines Atomkrieges verläßt man den Atombunker auf der Suche nach einem Chip der die Wasserversorgung des Bunkers wiederherstellen kann. Pip-Boy, euer PDA übernimmt hierbei die Aufgabe eines Tagebuchs in dem z.B. die Karte aufgezeichnet wird.

Hat man den Chip besorgt ist das Spiel aber noch lange nicht vorbei. Mutanten bedrohen die friedliche Existenz des Bunkers und der Spieler muss wieder ausziehen um diese Bedrohung zu eliminieren.

3. Heroes of Might and Magic

Homam, auch dieses Spiel haben wir oft im Netzwerk gespielt. Der Spieler übernimmt eine Fraktion im Spiel und zieht mit Helden durch die Landschaft. Dort findet er Schätze, Rohstoffvorkommen, Gegner und weitere Städte. In den Städten kann er Gebäude bauen die im Boni geben sowie das Ausheben neuer stärkerer Einheiten ermöglichen.

Die Einheiten unterscheiden sich je nach Fraktion, so kann zum Beispiel die Dungeon Fraktion Teufel rekrutieren und die Heaven Fraktion Engel. Kämpfe laufen rundenbasiert auf einer Taktikkarte ab. Je nach Initiativwert der Einheit ziehen sie früher oder später.

2. Panzer General

Panzer General bildet den kompletten Weltkrieg ab. Man kann sich für mehrere Kampagnen entscheiden und spielt diese dann nach. Die deutsche Hauptkampagne führt zum Beispiel über Polen nach Frankreich, England, die Sowjetunion und gegebenenfalls sogar bis nach Washington.

Einheiten teilen sich in Land und Luftstreitkräfte auf die in späteren Teilen der Serie Erfahrungspunkte bekommen haben und so stärker wurden. Später wurden Offiziere den Einheiten zugeteilt die besondere Fertigkeiten hatten. So gabe s zum Beispiel Einheiten die sich nicht überraschen ließen.

1. Shining Force

Shining Force ist die Nummer 1. Wer das Spiel nicht kennt sollte sich schleunigst ein Mega Drive billig bei Ebay kaufen und Shining Force gleich dazu. Teil 1 und 2 kamen für das Megadrive heraus Teil 3 von dem es drei Szenarien gibt kam für den Sega Saturn heraus. Leider wurde nur 3-1 übersetzt, 3-2 und 3-3 gibt es nur auf Japanisch.

Ähnlich wie in Final Fantasy Tactics zieht man auf einer Weltkarte umher. Kommt es zu kämpfen wechselt das Spiel auf ein Schlachtfeld auf dem man rundebasiert zieht. Es gibt in Shining Force nur Helden von denen sich im Laufe des Spiels eine große Zahl dem Spieler anschließen. Jeder Held hat eine bestimmte Klasse wie Ritter oder Bogenschütze die ihm bestimmte Eigenschaften geben.

Die Helden erhalten für Aktionen Erfahrungspunkte und steigen bei 100 erreichten eine Stufe auf. Dadurch werden sie stärker und können ab einem bestimmen Level ihre Klasse ändern.