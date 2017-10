Mac und Spiele

Während Grafikdesigner und andere professionelle Multimediaanwender noch arbeitend vor ihrem Mac sitzen, schwitzen die Prozessoren der PC Zocker Blut und Wasser aufgrund der Rechenleistung, die ihnen heutige Spiele abverlangen. Andere traditionelle Ansichten wie, die Architektur des Mac sei für Spiele nicht geeignet, zahlreiche Spieletitel erschienen nicht für den Rechner mit dem Apfellogo dominieren die Meinung des PC Publikums.

Bisher entschied der PC immer ganz klar das Rennenfür sich, ging es um Spiele. Auch konnte sich das Windows Betriebssystem mit dazugehöriger Hardware allen Vorhersagenzum Trotz, es würde der Konsolenentwicklung zum Opfer fallen, behaupten. Gespielt wird auf dem PC, der Mac eignet sich, wenn überhaupt zum arbeiten in professioneller Grafik- und Musikumgebung. Bisher…



Sicherlich startet der PC auch noch in nächster Zukunft von der Pole-Position, lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf die Anzahl der Spieletitel, wie auch auf die Aktualität derer. Hybrid Versionen erscheinen nur bei Top Spielen und in der Regel dauert die Portierung eines PC Spiels auf den Mac ein halbes Jahr. Mit Top Spielen sind Kassenschlager gemeint. Mac User werden demnach nur mit Titeln versorgt, die sich auf dem PC Markt behaupten konnten.Underdogs haben keine Chance jemals durch das Mac System OS X zum Leben erweckt zu werden.

Mac User brauchen sich demnach nicht mit Billigtiteln zu quälen. Sie können sich sicher sein bei Neuinstallation eine vitale Community und viel wichtiger ein technisch ausgereiftes Spiel vorzufinden. Jedoch werden sie nie zu den Pionieren eines World of Warcraft Universums gehören.

Der aufwendige Adaptierungsprozess hat einen weiteren entscheidenen Nachteil. Wenige, mit den notwendigen Mitteln ausgestattete Spielehersteller wissen, dass sie die Mac Community als einzige mit Software versorgen. Sie fürchten keine Konkurrenz, was sich deutlich in den Preisen niederschlägt. Kostet „Rollercoaster Tycoon 3“ derzeit ca. 20 € für ein Windows Betriebssystem zahlt der Apple Freund stolze 45 €.

Konnte aber nicht gerade Steve Jobs und sein zweifellos geniales Marketingteam junge Käufer/Spieler? für die Mac Produktpalette durch iPod und den Mac Mini begeistern? Praktikabilität, zeitloses Design und sicherlich der In-Faktor ist für viele ein Argument für den Kauf eines Mac-Produkts. Unbedarfte User wissen außerdem, dass sie sich auf die Einfachheit, Sicherheit und Kompatibilität des Mac verlassen können. Rechner an, Spiel läuft. Wo kein DirectX arbeitet, muss auch keine aktuelle Version aufgespielt werden. Hardwarekonfigurationsprobleme kennt die immer breite werdende Mac-Anhängerschaft nicht. Zusätzlich wird in Zukunft ein Bärenanteil der Spiele für mobile Lösungen realisiert werden. Denken wir heute an einen MP3 Player samt Video-Abspielfunktion geistert namentlich nur Steve Jobs iPod durch unseren Kopf, kein vergleichbares PC Produkt.

Mein Tip: Mit dem eingefahrenen Gewinn aus dem iPod Geschäft wird Apple einen weiteren Coup landen (Intel Mac?) und den blauen Apfel endgültig salonfähig für die breite Spielemasse machen. Dennoch werden sich Kenner und Könner nach wie vor für das Windows Bertriebssystem entscheiden, denn performativer und unschlagbares Pro, günstiger wird der PC bleiben.

Links für Mac-Spieler:

Apple Seite von Apple

http://www.macinplay.de/ Rezensionen, Hardwarefragen, Neuerscheinungen

games4mac.de Community Seite ebenfalls mit Tests und Rezensionen.

Systemoptimierer für den Mac

Gravis Online Shop