Nintendo ist nur was für Kiddies

Je öfter ich mich in diversen Spieleforen herumtreibe, um so öfter werde ich mit Pauschalisierungen konfrontiert. Je nach Thema wird hier über bestimmte Firmen bzw. Spiele pauschal ein Urteil gefällt.

Ein immer wieder vorkommendes Thema ist hier der Krieg der Konsolen oder genauer gesagt, welche Konsole ruled und welche nicht.

Der Nintendofraktion wird hier oftmals vorgeworfen nur Spiele für Kinder anzubieten während die anderen Konsolen sich eher an eine erwachsene Spielergruppe richten.

Ob dies nun stimmt oder nicht ist im Grunde ziemlich belanglos da es zum einen selten Begründungen gibt für die Behauptung und sie zum anderen keinerlei Auswirkung hat.

In seltenen Fällen wird das Fehlen von Spielen wie Call of Duty, Grand Theft Auto oder Destiny angeführt, meist bleibt die Aussage aber so im Raum stehen.

Die fehlende Auswirkung lässt sich leicht darstellen. Ob ein Spiel nur für Kinder oder nicht erstellt worden ist hat keine Auswirkung auf den Spielspaß einzelner Personen. Wenn mir ein Spiel gefällt spiele ich es egal ob ich nun in der Zielgruppe bin oder nicht. Daher ist die Aussage das Nintendo für Kinder ist irrelevant.

Was sind mögliche Gründe für die Behauptung?

Spiele für Kinder können nur Kindern gefallen?

Erwachsene Spieler finden eine Konsole nur attraktiv wenn sie eine bestimmte Anzahl „erwachsener“ Spiele bietet?

Wer Nintendo spielt ist ein Kind oder kindlichen Gemüts?

Mal im Ernst. Selbst wenn die Zielgruppe von Nintendo vor allem Kinder beinhaltet heißt das doch nicht sofort das dies Erwachsene ausschließt. Nicht umsonst gibt es ein Mindestalter für Spiele aber kein maximales.

Ein Spiel an sich ist erst einmal neutral wenn es darum geht zu beurteilen wer denn mit diesem Spiel Spaß hat. Natürlich sind nicht alle Spiele für alle Altersgruppen geeignet aber davon abgesehen kann man mit jeder Art von Spiel Spaß haben egal wie alt man ist und für wen ein Spiel entwickelt worden ist.

Werde ich Captain Toad nicht spielen weil es Knuddelgrafik bietet oder auch von sechsjährigen Kindern gespielt werden kann?

Macht Mario Kart 8 weniger Spaß als Need For Speed oder Forza weil man hier eine Comicgrafik bietet anstatt Grafik die näher an der Realität ist?

Fragt man zehn, hundert, tausend oder noch mehr Spieler wird man unzählige Antworten bekommen.

Hauptgrund hierfür ist Geschmack der bekanntlich verschieden ist. Es soll sogar Spieler geben die sowohl Mario Kart als auch Call of Duty spielen.

Anstatt also hirnlos loszupoltern sollten sich viele Spieler mal lieber mal auf sich selbst konzentrieren und den Reflex andere durch Pauschalisierungen in einem schlechteren Licht dastehen zu lassen unterdrücken.

Es geht hier nämlich nicht um Nintendo, Sony oder Microsoft sondern einzig und allein um Spielspaß. Womit den jemand hat sollte allen anderen Spielern vollkommen egal sein.