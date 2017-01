Warum ich nie, nie, nie wieder einen Assassin’s Creed Teil spielen werde

Als kleiner Junge wurde mir gesagt: „Sag‘ niemals nie!“. Blödsinn. Nie, nie, nie! (Monthy Python pun intended!)

Mein jetziges „nie“ bezieht sich auf die pseudohistorische Kletterorgie namens Assassin’s Creed. Direkt vorweg: Ich mochte einige der bisherigen AC-Teile. Teil zwei und vor allem Brotherhood sind großartige Spiele. Dennoch ist die Serie in meinem Augen tot. Das heißt natürlich nicht, dass ich die älteren Teile nicht mehr spielen werde, sondern nur, dass ich keine neuen AC-Teile mehr kaufen und spielen werde.

Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Aber fangen wir vorne an:

Der erste Teil von AC war ein tolles Spiel. Die Geschichte um Altair war gut geschrieben, die Kletter- und Kampfaction temporeich, das gesamte Parkour-Dingsbums innovativ und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Doch auch im ersten Teil sah man schon eines der großen Mankos, das die Serie bis hin zum dritten Teil (also Spiel Nummer fünf) verfolgen sollte: Die Geschichte um Desmond. Es ist in meinen Augen eine der schlechtesten Design-Entscheidungen der letzten Dekade, die Geschichte von AC in einen Gegenwarts/Zukunfts- und einen historischen Teil zu splitten. Dabei ist die Idee dahinter noch nicht einmal völlig verkehrt, aber die Umsetzung mit langweiligem Gameplay, eine furchtbaren Story und null Wiederspielwert, ist katastrophal.

Den wenigsten Spielern wird dieser Teil der AC-Spiele Spaß gemacht haben. Und trotzdem waren es wirklich gute Spiele. Die Sequenzen im Nahen Osten des Mittelalters, im Florenz der Renaissance oder in Venedig und Konstantinopel waren großartig. Während Altair noch ein recht farbloser Protagonist war, haben die Entwickler mit Ezio einen wahren Knaller hingelegt. Ezio Auditore da Firenze war heißblütig, dickköpfig, ein Frauenheld, Charmeur und Draufgänger. Man musste Ezio einfach lieben, ob als junger Hitzkopf in AC 2 oder als schon alternder, Weise gewordener Mann in AC Revelations. Die Kombination aus Protagonist, Spielwelt und Gameplay hat in den Teilen zwei bis vier in meinen Augen ganz eindeutig am besten gepasst.

Denn schon in AC 3 ging den Entwicklern jede Innovation, die die vorherigen Teile ausgezeichnet hat, verloren. Nicht nur, dass man weiterhin die bekloppte Story um Desmond weiterspielen musste, Ubisoft hat es tatsächlich geschafft, einen der langweiligsten und uncharismatischsten Protagonisten der letzten Jahre zu schreiben: Connor. Es ist schon eine ganz besondere Kunst, einen so farblosen und drögen Charakter zu schreiben, der dann auch noch Hauptdarsteller ist. Hinzu kam, dass AC 3 die bisher schwächste Story aller Teile hatte, da konnte auch die schön gestaltete Welt des Nordosten der USA das Ruder nicht mehr herumreißen. Es gab einige Neuerungen, die Spaß machten, die Jagd zum Beispiel oder das Aufrüsten seines Heimatortes (viele werden sagen, dass auch die Seefahrt- und Kampf-Elemente super waren, mir haben sie überhaupt keinen Spaß gemacht), alles in allem war das Spiel aber um längen schlechter, als seine Vorgänger. (Zusätzlich hat AC 3 die wohl grausamste und frustrierendste Verfolgungszene der Videospiel-Geschichte. Wer noch nicht durch die Hölle gegangen ist und sich an ihr versucht hat: Kotaku fasst das Ganze ziemlich detailliert zusammen: http://kotaku.com/5967220/assassins-creed-iiis-final-chase-sequence-was-the-worst-thing-i-played-all-year)

Ubisoft ist sicher keine Firma, die für schlechte Spiele steht: Far Cry, Splinter Cell oder Watch Dogs sind gute bis großartige Spiele/Serien, doch es scheint, dass ihnen in ihrem wohl erfolgreichstem Franchise so langsam die Luft ausgeht. Für dieses Jahr sind zwei neue AC-Teile geplant: Assassin’s Creed Unity und Assassin’s Creed Rogue. Ersteres erscheint auf allen Plattformen und spielt im Frankreich der Französischen Revolution, letzteres wird nur auf last-gen-Konsolen erscheinen und spielt in Nord-Amerika während des Siebenjährigen Krieges.

Nachdem das Element der Schifffahrt in AC 3 gut ankam und im Teil 4, Black Flag, Hauptmerkmal war, wird es auch Rogue ein wichtiger Bestandteil des Gameplay sein. Zudem wird es mit Unity erstmals eine Art Multiplayer geben, bei dem bis zu vier Spieler gleichzeitig in bestimmten Missionen spielen können.

Nun kann man über die Story und Protagonisten der beiden Teile noch nicht wirklich viel sagen, aber meine Befürchtung geht dahin, dass es eher in Richtung Connor, als in Richtung Ezio laufen wird. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass Ubisoft langsam das Schreiben von guten Charakteren verlernt hat. Schon Aiden Pearce, der Protagonist aus Watch Dogs, war alles andere als ein Supercharakter, auch wenn er um längen besser geschrieben war, als etwa Connor.

Auch wenn Ubisoft versucht, der Serie neues Leben einzuhauchen, indem sie etwas das Kampfsystem und das Parkour verändern, verliert Assassin’s Creed für mich immer mehr an Reiz. Irgendwie hat sich die Serie überlebt. Ich würde zehn Mal lieber einen der alten Teile anschmeißen, als mich mit Black Flag oder Unity zu beschäftigen, auch wenn die Aussicht auf ein Paris des 18. Jahrhunderts sehr reizvoll ist. Es ist in etwa so, als schaut man zum zehnten Mal die gleichen Wiederholungen von Two and a half men, Big Bang Theory oder How I met your mother, die Pro 7 seit Jahren in Dauerschleife herunterspult. Am Anfang war es noch witzig und neu und man hat es gerne geschaut, heute schaltet man gelangweilt um und ärgert sich nur um die fehlende Innovation des deutschen Fernsehens. Ähnlich verhält es sich mit AC. Waren die ersten Teile innovativ, neu und aufregend, legt sich mit jedem weiteren Teil ein gewaltiger Schleier aus Langeweile und „kenn ich schon, hab ich schon gemacht“, über mein Gemüt.

Natürlich wird die Kuh aber gemolken, bis sie abnippelt. Die AC Spiele sind allesamt erfolgreich und spülen eine Menge Geld in die Kassen von Ubisoft. Dennoch wäre es vor dem Hintergrund einer konsistenten und gut geschriebenen Spielwelt besser gewesen, die Serie nach Teil 4 (Revelations) zu beerdigen. Aber das kann man von einer gewinnorientierten Firma ganz sicher nicht erwarten. Deshalb werden wir weiterhin im Jahresrhytmus neue AC-Teile vorgesetzt bekommen, bis auch dem letzten Fan das Franchise zum Halse raushängt. Was das für folgen hat, sieht man an endlos-Serien wie Call Of Duty, deren letzter Teil, der gerade Mal ein dreiviertel Jahr alt ist, wird auf dem PC noch von ca. 3000 Leuten gespielt. Vergleicht man das mit CS oder Dota, müsste selbst Activision klar werden, dass da etwas grundsätzlich schief läuft.

Nun soll man ja trotzdem niemals „nie“ sagen, und vielleicht wird ja irgendwann doch ein neuer AC-Teil auf magische Weise auf meinem PC landen. Ob ich ihn dann auch ausprobieren werde, steht in den Sternen, mein bisheriges Gefühl sagt mir nein. Zumindest so lange nicht, bis ich merke, dass Ubisoft sich auf seine alten Stärken besinnt und anfängt, wieder gute AC-Spiele zu machen.