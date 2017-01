Dorian der schwule Magier aus Dragon Age: Inquisition

Big News heute, in Dragon Age: Inquisition wird es einen schwulen Magier geben. Nun, für Rollenspieler ist das vielleicht gar keine so bedeutsame Nachricht weiß man doch schon seit langem das Magier eigentlich immer schwul sind…

Egal, also Bioware hat heute groß verkündet das Dorian der Magier aus Dragon Age schwul sein wird. Also nicht bisexuell wie Charaktere aus anderen Dragon Age Spielen, nein komplett, also so richtig.

Dorian is gay—he is, in fact, the first fully gay character I’ve had the opportunity to write. It added an interesting dimension to his back story, considering he comes from a place where „perfection“ is the face that every mage puts on and anything that smacks of deviancy is shameful and meant to be hidden. Dorian’s refusal to play along with that façade is seen as stubborn and pointless by his family, which has contributed to his status as a pariah.