Eye of the Beholder (EoB): was man wissen sollte

Neulich hab ich Eye of the Beholder I, von den Fans liebevoll EoB 1 genannt, ausgepackt und per DOSBox zum laufen bekommen. Damals war EoB eines meiner Lieblingspiele, nicht nur weil es im AdnD-Universum spielte, sondern auch weil mir die Spielmechanik seit Dungeon Master einfach viel Spass bereitet hat.

Also flugs ne Party erstellt, und diesmal drauf geachtet keine IMBA 18:00, 18, 18, 18, 18, 18 Gruppe zu erstellen (für DnD Laien, das sind die Attributswerte wie Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution). Je höher, um so stärker die eigene Party und um so leichter das Spiel.

Mir sind beim nochmaligen Durchspielen einige Dinge aufgefallen die ich mit euch teilen möchte. Irgendwie sind diese Dinge immer an mir vorbeigegangen wenn ich das Spiel gespielt habe.

Das Spiel ist ein Kind seiner Zeit, fällt sofort auf wenn man die ersten Level durchhat. Hier gibts teils riesige Level die man entwender aufzeichnen muss um einen Überblick zu behalten oder so lange durchstapft bis man halt alles gesehen hat. Die falschen Wände, Teleporter und Illusionen machen einem das Leben dabei nicht einfach, und die ewig respawnenden Gegner – Spinnen Yuck – auch nicht.

Nun das Hauptproblem weswegen ich diesen kleinen Artikel schreibe. Wenn ihr das Spiel gespielt habt werdet ich euch noch sicherlich an die Teleportationsgegenstände erinnern die man findet. Diese kann man gegen Portale in Wänden drücken um in einen anderen Abschnitt oder sogar ein anderes Level teleportiert zu werden.

Wußtet ihr das man diese nur einmal benutzen muss? In meinen bisherigen Versuchen das Spiel zu meistern habe ich meine Party wie ein Weltmeister rumteleportiert was natürlich die Komplexität um einiges erhöht hat da man sicherlich mehr als ein Dutzend verschiedene Teleportationsoptionen hat.

Beim diesmaligen Durchspielen bin ich immer den Leveln gefolgt, und man glaubt es kaum, so kommt man ebenfalls fast bis zum Endgegner. Nur im 11. Level muss man einen Stein einmal benutzen um zum 12. und letzten Level zu gelangen.

Warum sind die Teleporter also im Spiel? Ich möchte den Entwicklern keine bösen Absichten unterstellen, vielleicht ham sie diese nur als Ablenkungsmanöver eingebaut. Wahrscheinlich sind die Portale dazu gedacht noch mal schnell Level wechseln zu können ohne dabei den ganzen Weg zurücklaufen zu müssen.

Also, einfach die Level ohne Teleportation durchspielen um dem Spiel einiges an Komplexität zu nehmen. Wahrscheinlich bin ich der Einzige der das nie geschnallt hat..